EUA: Abarrotan parques y playas en fin de semana feriado

Mientras tanto, la Casa Blanca amplió sus restricciones de viajes desde los países muy golpeados por el virus al afirmar que no le permitiría el ingreso a los extranjeros que hayan estado en Brasil recientemente.

Agentes de la policía y de patrullaje en las playas trataron de asegurarse de que las personas mantuvieran su distancia entre ellas mientras absorbían los rayos del sol en la playa, parques y otras áreas recreativas de todo el país.

En la zona de Tampa en Florida, a lo largo de la costa del Golfo de México, las multitudes eran tan grandes que las autoridades tomaron la medida extraordinaria de cerrar los estacionamientos porque ya estaban llenos.

En los programas televisivos de debates del domingo, la doctora Deborah Birx, coordinadora del equipo especial de la Casa Blanca para el coronavirus, se dijo "muy preocupada" ante las imágenes de personas congregadas el fin de semana.

"Realmente queremos ser muy claros todo el tiempo de que el distanciamiento social es absolutamente crucial. Y si usted no puede respetarlo y se encuentra en el exterior, debe usar un cubrebocas", indicó en el programa "This Week" de la cadena ABC

En Missouri, la población abarrotó los bares y restaurantes en el Lago de los Ozarks, un popular sitio vacacional entre los habitantes de Chicago, durante el fin de semana. En un video se podía ver una piscina repleta en la que la gente descansaba reunida sin mascarillas, reportó la televisora KMOV-TV de San Luis.

En Daytona Beach, Florida, se registraron disparos la noche del sábado en un camino al lado de la playa donde más de 200 personas se habían reunido en un ambiente festivo y donde se bailaba pese a las restricciones. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, de acuerdo con las autoridades.

People at "Daytona" Beach think this shit is a joke



Its all fun and games till you catch corona and they don't have a ventilator for your stupid ass pic.twitter.com/MKl8ejIDXi