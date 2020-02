Estudiante de Universidad expone clase vestido de payaso; no alcanzó a cambiarse

El caso de un estudiante de leyes se hizo popular en redes sociales tras darse a conocer una fotografía en la que aparece exponiendo clase caracterizado como payaso.

Los hechos ocurrieron en un aula de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú.

El estudiante universitario, quien fue identificado como Raúl Rivera financía su carrera profesional gracias a su pasión por hacer reír a los niños, pues en sus ratos libres da shows de comedia vestido de payaso.

Sin embargo, el día de una importante presentación en su escuela se empalmó con una fecha de un show infantil, el cual sería bien remunerado. Por tal motivo, el joven decidió asistir a su presentación vestido de payaso para poder alcanzar de tiempo.

"Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me averguenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado", comentó el joven estudiante.