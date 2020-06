Este país cobrará 3 mil dólares a los turistas por adelantado

¡No es broma! Un país de Asia prefirió evitar correr riesgos con los turistas extranjeros y para no cubrir sus gastos médicos, en caso de que adquieran COVID-19, estableció como requisito para visitarlos un depósito por una fuerte suma de dinero.

Se trata de Camboya, cuyo Departamento de Aviación Civil anunció la semana pasada un nuevo requisito, que consiste en hacer un depósito de 3,000 dólares a su llegada al país. Ese dinero se utilizará para cubrir los costos de las pruebas para COVID-19, la cuarentena y otros gastos hospitalarios en caso de que el visitante llegase a contagiarse.

Pero eso no es todo, porque los turistas también deberán tener un seguro de viaje, que incluya una cobertura médica mínima de 50 mil dólares.

Sin embargo, el dinero podría ser devuelto a algunos visitantes cuando se vayan de Camboya... aunque no todo el monto.

SSCA issues notice on pricing policy for #COVID19 test, quarantine, and treatment services to foreign travelers entering to Cambodia at public hospital pic.twitter.com/HaE8OI34wH