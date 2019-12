Estados Unidos mantenía alianza comercial con Wakanda... el país de Black Panther

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos incluyó accidentalmente a Wakanda en una lista de libre comercio y alguien notó este error y lo publicó en redes sociales.

El usuario de Twitter Francis Tseng, quien señaló que esta nación ficticia del universo Marvel, que funge como escenario en la película de 2018 Black Panther, aparecía en el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la lista de socios de acuerdos comerciales en el Rastreador de Aranceles Agrícolas del Departamento de Agricultura, reporta la agencia UPI.

"¿Wakanda figura como socio de libre comercio de EE. UU. En el sitio web del USDA?", escribió Tseng.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh