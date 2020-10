Toque de queda en El Paso: ¿Qué sucede en la ciudad fronteriza?

Las autoridades de El Paso, Texas, decretaron toque de queda para la ciudad fronteriza a partir de las 22:00 horas hasta las 5:00 horas locales, en un nuevo intento por estabilizar el número de contagios por Covid-19.

Este lunes, el juez del condado, Ricardo Samaniego, declaró que se encuentran en "tiempos de crisis" ya que se reportó una nueva cifra récord de casos diarios con mil 559.

La situación de emergencia ha llevado a habilitar un hospital local para infantes ya que el Centro Médico Universitario de El Paso se encuentra en su mayor capacidad de atención para pacientes con coronavirus.

El portavoz del hospital, Ryan Mielke, informó que se integraron 100 nuevos miembros al personal médico y se instalaron tiendas de campaña de aislamiento en los estacionamientos, donde se envía a los pacientes con desbordamiento de Covid-19.

En Estados Unidos, El Paso reportó un aumento del 160 por ciento en casos positivos por coronavirus desde inicios de octubre y un incremento del 300 por ciento en hospitalizaciones, de acuerdo a Samaniego.

El juez del condado explicó que las autoridades optaron por un toque de queda porque buscan minimizar el impacto económico que genera aplicar otras medidas, como el cierre de negocios.

El Paso, TX, is in COVID crisis. Hospitals and ICUs are at 100% capacity.



Mayor Dee Margo just said, "I also think one of the issues is because we haven't had that stimulus yet, that people are positive and are showing up for work, because that's their only paycheck." pic.twitter.com/mSgReeyrVR — The Recount (@therecount) October 27, 2020