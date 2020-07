"Espero dar la bienvenida a López Obrador", dice Trump

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump dijo que espera "dar la bienvenida" al presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana para dialogar comercio y salud que son temas relevantes para ambas naciones, tras la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Casa Blanca difundió una declaración de Trump por la entrada en vigor del tratado, en la que señala que afirma que "nuestra nación honra a los trabajadores estadounidenses y celebra su capacidad de superar décadas de malos acuerdos y políticas fallidas".

Dijo que el T-MEC es el acuerdo comercial "más justo, equilibrado que se haya negociado", pues incluye "cláusulas innovadoras para ayudar a hacer crecer la economía y apoyar los empleos estadounidenses".

