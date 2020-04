España entre los países de la OCDE con más test de coronavirus y México entre los que menos

"Qué bueno ver a España entre los diez países que más test han realizado", escribió en Twitter el máximo responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.

We just updated our data on Diagnostic Testing for COVID-19, revealing significant scaling up of efforts in many @OECD countries. Good to see Spain among top10 testing countries. Increasing testing capacity is crucial for deconfinement strategies &to reduce risks of new outbreaks pic.twitter.com/l8TEkkZDSd