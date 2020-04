España busca normalidad y le ponen fecha; el 26 de abril acabará el reciente ´periodo de alarma´

España ya tiene en la mira la normalidad...

A pesar de que aún se siguen presentando nuevos casos de COVID-19 en el país Ibérico, esta mañana la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que a partir del día 26 de abril, cuando acabe el nuevo periodo de alarma, habrá medidas progresivas para que los ciudadanos puedan poco a poco recuperar "su vida normal".

España ha contabilizado 146,690 casos de coronavirus con un porcentaje del 33% de recuperados (48,021 personas) muy por encima de la tasa de mortalidad que es el 10% (14,673 han fallecido).

La funcionaria ha dicho que se seguirán las recomendaciones de los expertos para evitar un repunte de los contagios.

"No podemos dar por hecho nada en estos momentos, solo la prórroga hasta el 26 de abril. A partir de ahí se desarrollará la desescalada, la forma en que progresivamente los ciudadanos podrán ir recuperando de forma ordenada la vida normal, las calles, las plazas, de manera muy ordenada, para que no haya picos y para que no haya vuelta a los contagios", ha dicho Montero.

La comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada: allí se anunciaron ya más de 42,000 infectados y 5586 fallecidos. En segundo lugar se encuentra Cataluña, con cifras bastante menores: 29,647 enfermos y 3041 muertos.

El gobierno español empezó a tomar medidas de alerta desde el pasado 14 de marzo.

El anuncio de cuarentena nacional fue debido a que la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en España, aumentó en un 66%, de 3,146 casos a 5,232 casos en un día.