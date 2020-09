La escultura de peces que causó polémica y fue demolida por su aspecto fálico

MARRUECOS.- Una escultura de dos peces ubicada en Mehdiya, una localidad costera ubicada en el centro-oeste de Marruecos, tuvo que ser destruida por las autoridades tras causar revuelo y burlas en las redes sociales por su aspecto fálico.

Luego de que a través de redes sociales compartieran fotografías de la escultura de los dos peces saliendo del agua, que tenían con un aspecto alargado y cilíndrico, los comentarios de burlas e indignación comenzaron a inundar las redes sociales.

"La gente de Kenitra y Mehdia les dijo a las autoridades locales que querían reformas en la ciudad. Y las autoridades les trajeron estas estatuas", bromeó un usuario.

"Peces pornográficos. La gente en Kenitra pidió reformas, las autoridades [les trajeron esto] ", bromea otro.

"Mientras unos ven una pescadilla frita nosotros solo vemos un homenaje al pez pene", expresó otro internauta.

Tras las abundantes críticas, las autoridades locales mandaron demoler la escultura de los dos animales que asemejaban a órganos sexuales masculinos.

¿En qué se inspiró el escultor?

En entrevista con una televisora local Chouf TV, el autor se lamentó ante las cámaras: "La estatua no estaba terminada. Yo quería ponerle una fuente, colores, luces y un sistema de animación musical. No entiendo por qué la gente juzga mi obra sin haberla visto terminada. Tenían que haberla cubierto hasta que yo la terminase".

Al borde de las lágrimas, declaró que se inspiró en una fuente de Madrid (aunque no especificó cuál, se cree que fue en la "Fuente de los Delfines"). "He cambiado algunos detalles", advirtió. "He invertido dinero y esfuerzo. Y ahora me hace daño ver que hay tanto odio hacia un artista marroquí".