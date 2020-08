Tren que descarriló en Escocia deja tres muertos y seis heridos

Edimburgo.- Tres personas han fallecido y seis han resultado heridas tras el descarrilamiento hoy cerca de la localidad de Stonehaven (noreste de Escocia) de un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Aberdeen y Glasgow, informó la Policía británica.

"Muy tristemente, a pesar de los grandes esfuerzos de los servicios de emergencia, podemos confirmar que tres personas han fallecido en el lugar de los hechos", afirmó la Policía británica de Transportes en un comunicado.

Entre los muertos se encuentra el maquinista del tren, según indicó esa fuente.

Más de 30 vehículos de los servicios de emergencia, incluida una ambulancia aérea, se trasladaron al lugar del siniestro, una zona boscosa y de espesa vegetación, donde todavía trabajan algunos efectivos.

Las imágenes difundidas muestran una gran columna de humo blanco que da idea de la magnitud del accidente.

BREAKING VIDEO: A train has derailed near #Stonehaven in #Aberdeenshire, #Scotland emergency services are attending the scene. The driver of the train has reportedly died.



Story: https://t.co/FlhgyGtU7E#crash #derailment pic.twitter.com/9vXZKP9Rar