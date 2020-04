Eran ´bad hombres´... ahora son ´esenciales´ para Estados Unidos

Los consideraban "bad hombres" pero ahora... son personas "esenciales" para la maquinaria económica de Estados Unidos.

Autoridades del Servicio de Migración estadounidense han otorgado cartas de "trabajo esencial" a ilegales que laboran en el campo de ese país, en medio de la fuerte pandemia por el coronvirus que se vive en el mundo y que tanto a afectado al país vecino.

El gobierno estadounidense aclara que este documento, que muchos llevan ahora, no es un pase gratuito para no ser deportados, eso no lo impide, pero sí los protege de ser detenidos por estar ilegalmente en Estados Unidos.

Autoridades policiales locales mencionaron que las cartas podrían dar a los trabajadores inmigrantes una sensación de seguridad de que no serán arrestados, publicó el diario The New York Times.

"La pandemia también ha suspendido muchas de las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas. El 18 de marzo, la agencia dijo que ajustaría temporalmente su postura de ejecución para enfocarse no en inmigrantes indocumentados comunes, sino en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública", indica el diario estadounidense.

De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos superó ayer los 300,000 casos de coronavirus en su territorio.

´Trump fue irresponsable´

La irresponsabilidad del gobierno de Donald Trump al recortar el presupuesto a los programas sociales y de salud estadounidense tienen a Estados Unidos en lo alto de la tabla de contagios del coronavirus, declaró el Dr. JoséManuel Vázquez, coordinador de Egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. Estados Unidos supera los 300,000 casos en su territorio y hay 8,350 muertos en el país.

En el pasado, dijo el especialista, los presidente de EUA procuraban tener presupuestos altos para posibles epidemias globales, algo que no hizo el actual mandatario estadounidense.