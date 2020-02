Entre 4, arrestan a joven por pasear por la playa en bikini

Una mujer en estado de ebriedad fue detenida por 4 oficiales masculinos al momento en que se paseaba en bikini por una playa de las islas Maldivas.

El polémico arresto de la joven británica tomó lugar en la isla Maafushi, situada en el atolón de Kaafu.

Durante el forcejeo, la mujer grita a todo pulmón en numerosas ocasiones la frase: "You are sexually assaulting me" (me están agrediendo sexualmente).

Sin embargo, en dicha soberanía está terminantemente prohibido el uso de ese tipo de prendas en playas que no estén consideradas como turísticas.

Posterior a que el caso ganara notoriedad en las prensa británica el comisionado de la policía de Maldivas, Mohamed Hameed se disculpó públicamente al admitir que los oficiales manejaron mal la situación.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm