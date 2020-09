¡Impresionante! Ola gigante se impacta sobre carretera arrastrando a varios vehículos

China.- Y en más sucesos extraños sacados de una película sobre el fin del munto, en China se registró una enorme ola en el río de Qiantang que arrastró a varios vehículos que circulaban en una carretera contigua.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que este fenómeno mejor conocido como macareo, provocó que una ola gigante de seis metros de alto se impactara sobre la carretera que rodea el río Qiantang en la ciudad de Hangzhou, sorprendiendo a los conductores.

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas que lamentar pese a la fuerza del impacto en los vehículos que fueron arrastrados.

?????? Breathtaking! Huge waves brought by a tidal bore crashed onto a road next to the #QiantangRiver in eastern #China, knocking over several vehicles.

?????? 20???,#??? ??????????????,?????????????????????,??????? pic.twitter.com/bK5mApm7u2