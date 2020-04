Enfermos ponen esperanzas en medicamento contra coronavirus

Numerosos pacientes del coronavirus en todo el mundo se han ofrecido como voluntarios para participar en el estudio experimental de un medicamento contra la enfermedad.

Ha habido tanto interés en el medicamento remdesivir que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han ampliado su estudio, que casi logra su meta inicial de 440 pacientes. La empresa fabricante, Gilead Sciences, está rápidamente intensificando sus propios experimentos.

"Yo inscribiría a mi familia en uno de esos experimentos, sin pensarlo" en caso de ser necesario, afirmó la doctora Libby Hohmann, del Hospital General de Massachusetts.

El hecho de que hasta ahora no hay un medicamento aprobado contra el COVID-19 "es un tanto aterrador", agregó.

