Enfermeras convocan a voluntarios que no creen en existencia de Covid-19 para trabajar

Ante la pandemia de Covid-19, han surgido varios casos de personas que dicen no creer en esta enfermedad, por lo que optan por no cuidarse; debido a esto, dos enfermeras convocan a voluntarios que no creen en la existencia de la enfermedad para trabajar en los hospitales.

La existencia del coronavirus ha llegado a entrar a un debate entre las personas, pues algunas han afirmado que la enfermedad no existe y explican que sólo se trata de una estrategia política.

No obstante, un par de enfermeras originarias de Argentina han hecho una innovadora convocatoria para estas personas que no creen en la enfermedad, pues les ofrecen trabajo dentro de los hospitales sin el equipo que los médicos utilizan.

Esta convocatoria ha surgido en redes sociales, por lo que se ha hecho viral de forma inmediata. En la fotografía aparecen dos enfermeras con una hoja papel blanca en la que se les invita las personas a ser parte de este nuevo trabajo.

"Se solicitan voluntarios que no crean en el COVID-19" ¿Qué tal este mensaje de estas funcionarias de la salud? #NoticiasTVN #COVID19 pic.twitter.com/jSC0h0p4uA — TVN Noticias (@tvnnoticias) June 1, 2020

Se solicita voluntarios que no crean en Covid-19. Acitivades: Traslado de paciente, traslado de obitos y aseo. Posdata: Como no es real, no se les dará equipo de protección. Atentamente: Equipo de Salud

La imagen se ha viralizado de forma inmediata en redes sociales, por lo que algunos internautas han celebrado el humor del equipo de salud, pero unos más aprovecharon para criticar a las personas que no toman con seriedad esta enfermedad.