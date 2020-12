Enfermera se desmaya tras aplicarse vacuna de Pfizer; he aquí la explicación

Estados Unidos.- Una enfermera pasó un bochornoso momento en televisión en vivo luego de ofrecerse como voluntaria para aplicarse la vacuna de Phizer contra el COVID-19.

Resulta la joven padece una rara condición que la hace sentir fuertes mareos y experimentar desmayos al sentir dolor estar en contacto con agujas.

Tiffany Pontes Dover, quien trabaja como enfermera en Tennessee no dejó que eso le impidiera conseguir el golpe en la cámara y, como era de esperar, colapsar minutos después.

Dover, quien es madre de dos hijos de 30 años y gerente de enfermería del CHI Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee, fue una de las primeras personas que recibió la vacuna el jueves.

Today a Tennessee nurse #TiffanyDover passed out on "live" TV after taking the #COVID19Vaccine. Yesterday two healthcare workers who got the vaxx were hospitalized. This is only Week #1. These are the cases that we should be getting alerts about. #brandyvaughan pic.twitter.com/iKVeGaGRi2