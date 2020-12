Hallan una cápsula del tiempo escondida hace más de 100 años en un molino

Restauradores, que están haciendo obras en el histórico edificio del molino Roslyn Grist en Roslyn, en Nueva York, descubrieron una cápsula del tiempo escondida hace más de 100 años.

Dentro de una botella, encontrada en el suelo de hormigón del edificio, había dos cartas escritas en 1917, y cuatro monedas, incluidas dos del período de la Guerra Civil.

En una carta, escrita en italiano, un hombre pedía que lo "recordaran" por haber trabajado en el edificio. La nieta de Caparrelli, que reside en Estados Unidos, recordó que su padre le contaba sobre una botella escondida por el abuelo.

El segundo mensaje tiene fecha del 6 de enero de 1917, y fue escrito en inglés, quien fue el dueño de un taller de carpintería cercano al molino. El texto quedó casi ilegible con el paso del tiempo, pero se entiende que son palabras de agradecimiento a los encargados de las obras.

El molino, construido entre 1715 y 1741, está bajo reconstrucción desde el año 2018. Al final de las obras, el edificio se usará como un centro de educación y una atracción para residentes y turistas de la histórica Villa de Roslyn

