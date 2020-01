Encuentran barco desaparecido en el Triangulo de las Bermudas hace casi 100 años

En 1925 un barco llamado SS Cotopaxi desapareció y se convirtió en una de las historias más famosas asociadas con el misterio del Triángulo de las Bermudas. El 29 de noviembre de 1925, el granelero a vapor partió en un viaje estándar desde Charleston, Carolina del Sur a La Habana, Cuba.

Nadie sabe dónde o cómo desapareció y ninguno de los cuerpos de los 32 pasajeros a bordo fueron recuperados. En 2015 se afirmó que había reaparecido cerca de una zona militar restringida frente a las costas de Cuba, aunque esto finalmente se descartó como un engaño.

El barco se hizo todavía más famoso cuando apareció en una escena de la película de Steven Spielberg, "Encuentros cercanos del tercer Tipo" (Close Encounters of the Third Kind).

En esa cinta de 1977 el SS Cotopaxi apareció encallado, nada más y nada menos, que en las calientes dunas del desierto del Gobi, dando a entender que el barco había sido trasladado del océano al desierto por extraterrestres.

Ahora, casi 100 años después, los restos del SS Cotopaxi fueron descubiertos por investigadores submarinos a unas 35 millas náuticas (unos 65 kilómetros) de la costa cercana a la ciudad de San Agustín, en Florida.

Varios especialistas participaron en la búsqueda de la embarcación, organizada por el biólogo marino y explorador submarino Michael Barnette, que contó con la ayuda del historiador británico Guy Walters.