Suegra encuentra a su nuera con su amante en un motel; Los exhibe en redes sociales

Ecuador.- Una madre de familia sorprendió a la prometida de su hijo en un motel de paso con un hombre desnudo, esto a escasos días de que fuesen a contraer nupcias.

Los hechos ocurrieron en una región hasta ahora desconocida de Ecuador.

"¡Karina! ¿Qué haces con este hombre aquí?", pregunta la suegra. A lo que la joven le responde "Vine a conversar con él". Obviamente, esta burda justificación no sirvió para engañar a su suegra, pues era completamente ilógico que el hombre se desnudara para platicar.

"Te me has caído del pedestal, te has caído del pedestal... ¿Qué hacías con él, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tu hagas esto, que vergüenza, tu llegaste a nuestra casa y te hemos dado todo", exclamó la señora.