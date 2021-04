En Florida comenzarán a vacunarse jóvenes de 16 años

A partir de este lunes 5 de abril, todos los residentes de Florida podrán vacunarse contra el Covid-19, pues jóvenes de 16 y 17 años pueden recibir la vacuna Pzifer.

Esto luego de que el Departamento estatal de Salud informara que la vacuna creada por Pfizer había sido autorizada en personas de estas edades, mientras que las de Moderna y Johnson & Johnson pueden aplicarse a partir de los 18 años.

?? Beginning today, all individuals 18 & older are eligible to receive any COVID-19 vaccine. Additionally, individuals 16 & older are eligible to receive the Pfizer vaccine.



?? State sites are prepared for this expanded eligibility. Full list of sites - https://t.co/FlRU9Wcxdj