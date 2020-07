CEO millonario es encontrado asesinado y desmembrado en Nueva York

NUEVA YORK.- El cuerpo descuartizado de un empresario de tecnología de 33 años fue hallado en su apartamento lujoso en Manhattan, dijo la policía el miércoles. Los oficiales también hallaron en el lugar una sierra eléctrica.

La víctima, identificada como Fahim Saleh, fue hallada alrededor de las 3:30 de la tarde del martes dentro de su apartamento en el séptimo piso de un edifico en el Lower East Side. No ha habido arrestos.

Un familiar llamó a las autoridades tras descubrir el cadáver. Los policías que acudieron encontraron un torso, bolsas con la cabeza y los brazos, y la sierra eléctrica en la sala.

Los investigadores recuperaron además un video de seguridad donde se ve a Saleh saliendo del ascensor el martes por la tarde seguido de cerca por alguien vestido de negro, de acuerdo con un funcionario del orden familiarizado con el caso. Muestra además un forcejeo entre ambos a la entrada del apartamento, dijo el funcionario, que pidió preservar el anonimato.

Saleh era el director general de una empresa de reciente creación de entregas en motocicletas llamada Gokada, que comenzó a operar en Nigeria en 2018.

La compañía confirmó la muerte en Twitter el miércoles y dijo: "Fahim era un gran líder, una inspiración y una luz positiva para todos nosotros".

We are deeply saddened to inform you about the sudden and tragic loss of our founder and CEO, Fahim Saleh. Fahim was a great leader, inspiration and positive light for all of us.