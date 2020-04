Empresario dispara desde el balcón y lo transmite por Instagram

El director de una compañía discográfica transmitió en Instagram el momento en que disparaba al azar desde un balcón en Chatham-Kent, en Canadá.

La policía fue alertada aproximadamente a las 8:30 am hora local del miércoles. De acuerdo con informes locales, los residentes afirmaron que el hombre estaba armado con múltiples armas y estaba disparando indiscriminadamente a las personas que caminaban por el lugar.

MailOnline reveló que la identidad del pistolero que se transmitió a sí mismo en Instagram mientras rapeaba a Tupac es Michael Alunomoh, director de la compañía discográfica Truth or Dare Records, con sede en Chatham.

Alunomoh publicó en la red social un video de él empuñando armas y diciendo: "Diles que Tupac Shakur viene por la policía".

De acuerdo con una de las vecinas, identificada como Christine Tugman, de 64 años, Michael estaba gritando a los oficiales: "Dispárame, pégame, mátame, mátame".

La policía cerró los alrededores de las calles de Dockside, parte de Chatham, y le pidió al público que evitara el área mientras la operación estaba en marcha. Un helicóptero policial también inspeccionó la zona alrededor del incidente.

"Miembros del público informaron haber visto a un hombre en un balcón con armas", dijo el portavoz policial Martin Very.

We are currently assisting @KPTacOps with an incident at #Dockside in #Chatham. Numerous roads closures in place and therefore we kindly ask you to stay away from the area. Thank you for understanding in this matter. DC