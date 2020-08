Empleado de Amazon orina puerta de casa antes de entregar paquete

Reino Unido.- Momentos antes de realizar una entrega, un conductor de Amazon fue captado por una cámara de seguridad al momento en que bajó de su auto y orinó en la vía pública.

Los hechos se registraron en un domicilio de la ciudad de Portsmouth, en Hampshire, Reino Unido.

La residente del domicilio Sarah Merix de 44 años fue quien compartió el video en redes sociales. Durante el pasado mes de abril, su esposo falleció a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, dejando a una niña de 10 años sin padre.

Sin lavarse ni desinfectarse las manos, luego recoge y saca varios paquetes de su auto listos para entregar.

Ahora, Merix exige que el sujeto acuda personalmente a limpiar el portón de su casa, o de no estar disponible, pide que la empresa mande un equipo de limpiadores profesionales.

"Perdí a mi pareja hace 18 semanas por este virus. No quiero simpatía, solo quiero mostrar la seriedad de la higiene. Estoy enojada y molesta. Es repugnante: mi hijo de 10 años abre ese garaje y si no hubiera tenido una alerta de movimiento, no lo habría sabido"