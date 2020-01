Empleada de guardería escribe recado en abdomen de bebé

Una madre de familia se llevó una desagradable sorpresa al recoger a su hijo de la guardería, al parecer, una de las empleadas usó el cuerpo de su bebé de 18 meses para escribir una nota de compras.

Con profunda indignación, la mujer radicada en Sanibel Island, Florida, publicó en su cuenta de Facebook el desagradable hecho a través de una publicación.

En dicho post, la fémina cuenta que en la guardería donde cuidan a sus hijos, por lo regular envían notas en las que les solicitan a los padres comprar insumos como pañales o toallitas húmedas para abastecer el almacén de la guardería.

Heather Chisum, cuenta que es madre soltera y que debido a que tiene una rutina muy ajetreada, regularmente no presta atención a dichos informes. Aparentemente, la empleada de la guardería decidió escribir encima del bebé como represalia ante dicha desatención por parte de su progenitora.

El breve mensaje decía "Mom I´m out of diapers" (mamá, se me acabaron los pañales), sin embargo, al estar escrito con marcador permanente, el texto permaneció sobre la piel del pequeño Milo pese a que su mamá lo talló con agua y jabón numerosas veces.

De acuerdo con informes de la prensa local, la responsable de profanar con rotulador el torso del infante fue cesada de su puesto luego de que el caso ganó popularidad en las redes sociales y los espacios de prensa en Estados Unidos.

(Con información de Global News)