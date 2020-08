Embarazada muere a manos de asesina al volante; Iba en estado de ebriedad

Estados Unidos.- Una mujer de 40 años de Garden Grove enfrenta cargos de homicidio vehicular y conducir bajo la influencia del alcohol, después de arrollar con su camioneta a una mujer que estaba embarazada con 35 semanas en Anaheim, matando a la madre y dejando a la bebé en estado crítico, según dijeron las autoridades el pasado miércoles 12 de agosto.

La víctima fue identificada como Yesenia Lisette Aguilar, de 23 años, embarazada de 35 semanas de una niña.

La colisión mortal ocurrió poco después de las 19:30 horas del martes en Katella Avenue, cerca de Bayless Street, según el sargento Shane Carringer del Departamento de Policía de Anaheim.

Pregnant woman killed and baby left fighting for life after 'drink driver' mounts kerb

Yesenia Lisette Aguilar, 23, was walking with her husband on Tuesday evening when Courtney Pandolfi's Jeep mounted the kerb, killing the mum-to-be - with witnesses performing CPR pic.twitter.com/giHfD8V9Y4