Embajada de EUA en Bagdad recibe lluvia de misiles, uno de ellos impacta en el recinto

La sede de la embajada estadounidense en Bagdad fue objeto de un ataque por parte de un misil balístico, esto de acuerdo a altos mandos del ejército de Estados Unidos.

Según el portal de Fox News, pese a que se confirmó el impacto del misil contra la infraestructura de dicho recinto, por el momento no se reportan heridos.

Se sabe que pese a que sólo uno de los proyectiles dio en el blanco el ataque constó de 5 misiles, el resto fue repelido por los sistemas de protección ante ataque aéreo de los norteamericanos.

#BREAKING up to 5 Katyusha rockets landing either close to US embassy or Green Zone area in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/k6jibmyT9z