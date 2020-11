Elon Musk da positivo a Covid-19 pero... también dio negativo

RUSIA.- Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, dijo a través de Twitter que podría tener Covid-19, y reiteró su postura conspirativa sobre el virus al decir "algo extremadamente falso está sucediendo".

El empresario tecnológico, que ha manifestado síntomas de un resfriado típico, mencionó que se ha sometido a cuatro pruebas de Covid-19 en un mismo día, y que ha dado positivo en dos de ellas. Musk precisó que fue "la misma máquina, la misma prueba, la misma enfermera".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.