Elefantes buscaban comida en una granja... y terminan ebrios

Dos elefantes durmiendo en una granja china, aparentemente ebrios, se han vuelto virales en redes sociales.

Todo esto ocurrió luego de que un grupo de 14 elefantes entrada a una aldea de la provincia china de Yunnan, en búsqueda de alimentos.

Sin embargo, lo que terminaron consumiendo fueron 30 kilogramos de whisky de maíz, por lo que al menos dos de ellos cayeron bajo los efectos de la bebida.

Las imágenes fueron publicadas en Twitter por un policía indio; por su parte, el conservacionista Parveen Kaswan señala que los elefantes "son aficionados al alcohol" y "son buenos para encontrarlo".

Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky! Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST

Meanwhile few #elephants decided to use alcohol to sanitize trunks in Wunnan, China. They were raiding crops somehow found wine. And the look after drinking too much. As a fact elephants are fond of alcohol, they are good at finding that also, especially Handiya in tribal belts. pic.twitter.com/K77fYuiFqr