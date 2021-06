¡Elefante en Tailandia llega hasta la cocina!... ¿qué buscaba?

En Tailandia no son osos los que buscan comida cerca de las casas de alrededor… son ¡elefantes!…

Una residente del distrito de Hua Hin, en la provincia occidental de Prachuap Khiri Khan, escuchó ruido en la cocina, corrió a ver y cual fue la sorpresa de que un elefante estaba asomado buscando alimento.

‘‘Estábamos durmiendo y nos despertamos con un sonido dentro de nuestra cocina. Corrimos escaleras abajo y vimos que este elefante metía la cabeza en nuestra cocina donde la pared estaba rota’’, contó la tailandesa a medios internacionales.

La pared ya tenía un agujero cuando un elefante se estrelló contra su casa el mes pasado.

El daño aún no se había reparado cuando el elefante apareció de nuevo asomó la cabeza por el agujero.

La nota ha dado vuelta al mundo gracias a los videos que grabó.

Ahí se muestran al elefante extendiendo su trompa para buscar a través de armarios y cajones, derribando platos.

"He visto elefantes deambulando por nuestra ciudad en busca de comida desde que era joven", dijo Ratchadawan Puengprasoppon.

Los citadinos del lugar saben que una regla general para lidiar con los choques de visitantes no deseados es no alimentarlos. "Cuando no recibe comida, se va solo", dijo. "Ya estoy acostumbrada a que venga, así que no estaba tan preocupada".