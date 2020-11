Twitter muestra cuenta de Trump al buscar 'loser'

ESTADOS UNIDOS.- Si buscas 'loser' (perdedor, en inglés) en la barra de búsqueda de Twitter, encontrarás a Donald Trump en el apartado de personas.

Los usuarios estadounidenses de la red social ha mencionado tanto al presidente estadounidense con esa palabra que ahora se han vinculado en la plataforma.

If you search "loser" on twitter, Donald Trump is the first person thar will come up and I think that's beautiful pic.twitter.com/AEn5kll7Qt