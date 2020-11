'Habrá transición... ¡pero para Trump!'; Secretario de Estado muestra 'confianza'

Monterrey.- El secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, afirmó que habrá una transición pacífica ´´a un segundo mandato de Trump´´ y pidió contar todos los votos de la elección estadounidense.

Esto, pese a que los resultados de las elecciones de la semana pasada muestran que el presidente Donald Trump perdió la carrera para una segunda gestión.

´´Habrá una transición sin problemas a la segunda administración de Trump´´, dijo Pompeo con una sonrisa, antes de volver a una respuesta más seria. "Estamos listos. El mundo está mirando lo que está sucediendo aquí. Vamos a contar todos los votos´´, recalcó.

Pompeo también consideró como ´´ridículas´´ las preguntas sobre si Estados Unidos había perdido credibilidad como juez de las elecciones de otros países debido a las acusaciones no probadas de fraude de Trump en las urnas.

´´El mundo debería tener plena confianza´´ en que el Departamento de Estado tiene éxito y que ´´será exitoso con el presidente que esté en el cargo el 20 de enero´´.

A una semana de la elección, no se ha declarado un ganador oficial, aunque los números preliminares favorecen al demócrata Joe Biden.

El sábado pasado los conteos daban como virtual ganador al candidato demócrata tras conseguir 290 votos electorales, mientras que su ´´contrincante´´ alcanzó 214. El ganador de las elecciones tenía que alcanzar los 270 votos.

Apoyo de su partido

Donald Trump contó entre el domingo y el día de ayer con el apoyo de los principales nombres republicanos de Washington.

El más importante, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien sin corear las acusaciones de fraude intentó revestir de normalidad legal.

Algunos republicanos han asumido por completo el discurso de que hay "votos ilegales´´.

Los senadores David Perdue y Kelly Loeffler escribieron una carta pública pidiendo la dimisión del secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, por unas elecciones de "vergüenza".

Insiste en que ganará elección

El presidente estadounidense, Donald Trump, siguió rechazando su derrota en las elecciones y aseguró que tendría buenos resultados para la siguiente semana.

´´¡Estamos logrando grandes progresos. Los resultados comenzarán a llegar en la próxima semana!´´, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles.

No estaba claro a qué se refería Trump con los resultados para la próxima semana. La campaña del republicano ha impulsado diversas batallas legales para desconocer el triunfo del virtual presidente electo, Joe Biden.

En otro mensaje, Trump añadió: "¡Vamos a ganar!".

El lunes, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, instruyó a todos sus subordinados a que investiguen supuestas irregularidades en los comicios presidenciales antes de que los resultados sean definitivos.

"Autorizo a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas", dijo Barr.

Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump deberá darle la vuelta al escrutinio en Pensilvania, Georgia y Nevada o Arizona.

'Una vergüenza lo de Trump'; Biden critica que no acepte 'derrota'

Joe Biden, aspirante que lleva ventaja en la carrera presidencial de EUA, aseguró ayer que la negativa del actual mandatario, Donald Trump, de ´´conceder la derrota´´ en las elecciones es "una vergüenza y no ayudará a su legado".

No obstante, dijo que no le preocupa la actitud del mandatario y que ésta "no afecta la dinámica de la transición" hacia su administración, que comenzará el 20 de enero de 2021.,

"El hecho de que ellos no estén dispuestos a admitir que ganamos a estas alturas no tiene muchas consecuencias en la planificación de lo que podremos hacer entre ahora y entonces", dijo el demócrata.

En conferencia de prensa, Biden indicó a su vez que no llevará a cabo acciones legales para lograr que Trump reconozca oficialmente su victoria.

"No veo la necesidad, francamente", expresó. Y, en una declaración ilustrativa de su postura, sentenció: "Señor presidente, espero con ansias hablar con usted".

El presidente electo también rechazó declaraciones recientes del actual secretario de Estado, Mike Pompeo, quien dijo que la transición se hará para "un segundo periodo de la administración de Trump", e hizo referencia a las conversaciones que tuvo ayer con los jefes de Estado de las principales potencias europeas: el británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron y la alemana Angela Merkel.

Remarcó que a todos les dijo que "Estados Unidos está de vuelta".

"Me siento confiado en que vamos a poder colocar a Estados Unidos nuevamente en el lugar de respeto que tenía antes", afirmó en una conferencia efectuada en el estado de Delaware, donde se encuentra la base de su equipo.

También se refirió específicamente a su conversación con el mandatario francés, diciendo que le expresó su deseo de "revitalizar los vínculos bilaterales y transatlánticos", en referencia a la OTAN y a la Unión Europea. Además, tocaron el tema de la pandemia y el cambio climático.

Cámara baja, bajo control demócrata; mayoría, dos años más

Los demócratas aseguraron ayer el control de la Cámara de Representantes por dos años más, pero con una mayoría reducida, un final agridulce a los comicios de la semana pasada que ha dejado divisiones dentro del partido y con poco margen de error para promover su agenda.

El partido ya aseguró al menos 218 escaños, según la agencia AP, y podría obtener unos cuántos más a medida que se avanza en el conteo de votos.

A pesar de que eso les asegura el control de la cámara de 435 bancas totales, es casi un hecho que los demócratas pierdan algunos escaños. Esto porque, según el recuento preliminar, un imprevisto aumento de votantes republicanos provocó hasta ahora victorias en 15 bancas que los demócratas esperaban conseguir.

Al retener la Cámara de Representantes, los demócratas tendrán control de la cámara por cuatro años consecutivos por apenas la segunda vez desde 1995.

En ese año, los representantes republicanos lograron poner fin a un dominio demócrata que se había mantenido por más de 40 años.

Integra a exembajadora a su equipo

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, formará parte del equipo de transición del virtual presidente electo Joe Biden.

Entre los nombres que figuran en el equipo, Roberta Jacobson aparece como voluntaria en el área del Departamento de Estado.

´´Los equipos están compuestos por profesionales altamente experimentados y talentosos con una amplia experiencia en áreas de políticas cruciales en todo el gobierno federal´´, señaló la oficina de Joe Biden en un comunicado de prensa publicado ayer, dentro del arranque de los trabajos de transición.

Jacobson, experta en Latinoamérica, fue designada durante la administración de Barack Obama como secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental.

De 2016 a 2018 fue embajadora de Estados Unidos en México.

Tras la salida de Obama, se mantuvo un año durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, cuestionó la forma ´´caótica´´ en que el republicano ha llevado su gobierno.

En su carta de renuncia dirigida al mandatario, Roberta Jacobson subrayó entonces que ´´la relación México-EUA es fuerte y crucial, y que el increíble equipo de nuestra misión en México continuará cerciorándose de que así sea´´.