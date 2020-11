Biden se dirigirá esta noche a la nación tras haber ganado las elecciones

Wilmington, EUA.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá este sábado por la tarde a la nación a las 20.00 hora local (01.00 GMT del domingo), anunció su campaña en un comunicado.



La campaña, que por primera vez usó la denominación de "presidente electo" para referirse a Biden, informó de que al evento también acudirá su esposa, Jill, así como la vicepresidenta electa de EUA, Kamala Harris, y su marido Doug Emhoff.



El escenario del discurso será el centro de convenciones Chase Center en Wilmington (Delaware), donde la campaña ha estado esperando los resultados y ciudad en la que reside el que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017).



Poco después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria, Biden se declaró este sábado "honrado" de que le hayan elegido "para liderar" el país.



"Estados Unidos, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país", escribió Biden en Twitter.

America, I´m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8