El tifón Vongfong arrasó con islas en Filipinas y deja un muerto

Ben Evardone, gobernador de la provincia de Samar Oriental, donde el meteoro tocó tierra en la víspera, contó que algunos residentes en los pueblos que visitó lloraban desesperados luego de que Vongfong arrancó o destrozó sus viviendas. Un vecino angustiado tras perder su hogar se cortó las muñecas pero fue tratado a tiempo, añadió.

Un hombre murió desangrado tras ser alcanzado por restos de vidrios en una escuela abierta para dar cobijo a residentes, explicó Evardone.

"Los daños que vi eran muy extensos. El tejad de una iglesia fue arrancado de cuajo, sus vigas de acero quedaron retorcidas por el tifón", dijo Evardone a The Associated Press por teléfono.

Él y su grupo de militares, policías y autoridades locales no pudieron acceder a dos de las localidades alcanzadas por el tifón, Jipapad y Maslog, por los árboles caídos en la carretera. Las comunicaciones celulares y de radio con esas zonas estaban cortadas y el dirigente pidió al ejército que movilice un helicóptero para inspeccionar y llevar comida si los solados no logran llegar hasta allí antes del sábado.

En la región de Bicol, en el noroeste de Samar Oriental, más de 145.000 personas se enfrentaban el viernes a un debilitado tifón en albergues de emergencia, luego de una evacuación masiva complicada y ralentizada por el coronavirus.

Vongfong se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical severa luego de tocar tierra el jueves, y avanzaba en dirección noroeste hacia la populosa isla de Luzon, en el norte del país, dijeron meteorólogos gubernamentales.

