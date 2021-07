El papa Francisco pide a feligreses no meterse en la vida de los demás

Roma, Italia.- El papa Francisco llamó este domingo a los feligreses a dejar de juzgar la vida de los demás y enfocarse en la suya.

Durante su discurso, el mayor de la iglesia católica señaló que no es momento de 'juzgar' si no acoger y aceptar la realidad personal y social, 'Dios los ama a todos' refirió.

Francisco dijo que la mayor enfermedad de la vida, no es ninguna de las terminales como pudiera ser el cáncer, si no la falta de amor al prójimo.

"No juzguen, no juzguen la realidad personal, social, de los demás ¡Dios ama a todos! No juzguen, dejen vivir a los demás y traten de aproximarse con amor", señaló el pontífice repasando el Evangelio y saliéndose del discurso que tenía escrito.