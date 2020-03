"El Mencho", líder del Cártel Jalisco, objetivo número uno de la DEA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), actualizó hoy en su sitio web que el narcotráficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", es el fugitivo más buscado por este organismo.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra por encima de otros capos de la droga mexicanos como: Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, quien también figura en la lista de los 10 más buscados.

Por ayudar en su captura, las autoridades norteamericanas ofrecen 10 millones de dólares. Entre otros fugitivos, la DEA también ofrece recompensa por Rafael Caro Quintero e Ismael "El Mayo" Zambada, del cártel de Sinaloa.

Según el organismo estadounidense, Oseguera encabeza una de las cinco asociaciones delictuosa más violenta que existen en el mundo.

#ICYMI Have you seen ?? these #DEA Billboards while sitting in #LA traffic? 5 Freeway at Slauson Ave. &

91 Freeway at Paramount Blvd. Help us catch Nemesio Ruben Oseguera Cervantes aka "El Mencho" $10 Million ??reward. CALL +1-213-237-9990 or Email MENCHOTIPS@usdoj.gov. pic.twitter.com/ODdhJJilou