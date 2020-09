El huracán Sally toca tierra en Alabama, causa graves inundaciones

El vórtice del meteoro seguía avanzando tierra adentro —a 5 km/h (3 mph), tan lento como el caminar de una persona—, por lo que podría causar inundaciones peligrosas desde la franja noreste de Florida a Mississippi y hasta zonas más al interior durante los próximos días.

El huracán tocó tierra a las 4:45 a.m. cerca de Gulf Shores, Alabama, después de golpear durante horas una franja de la costa desde Pensacola Beach, Florida, hasta Dauphin Island, Alabama.

Damage on Dauphin Island. These reports keep steadily flooding in. #HurricaneSally #gulfcoast Images courtesy of viewer Scott Carpenter. pic.twitter.com/jDcVyg6dBQ

Golpeó las cercanas ciudades de Mobile, en Alabama, y Pensacola, en Florida, dos urbes cuyas áreas metropolitanas tienen una población combinada de casi 1 millón de personas.

Unbelievable flooding in downtown Pensacola. This is on Jefferson at the Holiday Inn Express and Pensacola Little Theatre. Cars are almost completely submerged. People are standing on the hotel porch trapped. @NWSMobile @pnj pic.twitter.com/Stu45JlI3Y