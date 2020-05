El Chino Ántrax viola libertad condicional en EIA

José Rogrigo Aréchiga Gamboa, alias "El Chino Ántrax", violó la libertad condicional otorgada el 3 de marzo, por lo que el oficial de custodia, Marc W. Ryan, y la supervisora Kimberly Pelot, emitieron un alegato de incumplimiento para que le sea revocada.

El oficial Ryan aseguró en documentos revelados, que el Chino Ántrax, "cambió su lugar de residencia sin avisar a su oficial de libertad condicional" lo cual "debió ser notificado al menos 10 días antes del cambio".

Desde el miércoles 6 de mayo, las autoridades no han localizado a Aréchiga en su departamento, donde debía cumplir cinco años de libertad condicional, por lo que el reporte de la prisión federal de San Diego muestra su ubicación como "desconocida".

Tras el informe, el juez Dana Sabraw emitió una orden para su localización y captura para ser remitido al Metropolitan Correctional Center de San Diego, donde cumplió 87 meses de prisión.

En diciembre de 2013, Aréchiga, señalado como el líder del grupo de sicarios Los Ántrax, que servían como brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue capturado por la Interpol en Ámsterdam y en julio del siguiente año fue remitido a San Diego con cargos por tráfico de drogas y conspiración.

En 2015 el Chino Ántrax se declaró culpable de transportar cocaína y marihuana en EUA.

Las autoridades de seguridad solicitaron al juez Sabraw que, en caso de que Aréchiga sea capturado, se le sancione con 9 meses de prisión y 51 meses más de libertad condicional.

