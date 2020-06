Ejercito chino presume su nuevo robot asesino equipado con potente ametralladora

China.- El nuevo miembro del ejército chino se trata de un robot de menos de un metro de alto, el cual está equipado con una ametralladora de grueso calibre. Tiene un peso de 120 kilogramos y 70 centímetros de longitud.



De acuerdo con informes de la prensa internacional, el robot tiene la capacidad de viajar por todo tipo de terrenos, observar y apuntar con precisión y a tacar a objetivos con gran capacidad de fuego.

Se cree que debido a su gran capacidad de reacción y autonomía, estos robots podrían suplir a gran parte de los humanos que engordan las filas del ejército chino.

Sin embargo, se dio a conocer que el robot podría no estar calificado para decidir a que objetivo atacar y a cual no. Es por eso que necesita ser asistido por un humano.

China unveils adorable munchkin Terminator that will melt your heart, face etc. https://t.co/4qmzG60MBV