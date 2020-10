Qué es el tratado Nuevo START, que EEUU extenderá si Rusia congela su arsenal nuclear

El enviado especial de Estados Unidos para el Control de Armas, Marshall Billingslea, informó al Gobierno de Rusia que el país norteamericano está dispuesto a extender el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) a cambio de congelar los arsenales nucleares de ambas superpotencias.

Good conversation with @Brookes_Peter @Heritage on Communist China's #GreatWallofSecrecy surrounding its crash nuclear buildup. Also addressed status of negotiations with the Russian Federation. https://t.co/O7jclWljAl pic.twitter.com/3XRy4OqUOl