Derrumbe de edificio deja 13 muertos en la India; rescatan a niño de 4 años entre los escombros

Nueva Delhi.- Las autoridades indias elevaron este martes a trece el número de muertos y a ocho el de heridos en el derrumbe de un edificio de cuatro plantas en el estado oriental de Maharashtra, mientras continúan las labores de rescate.

Las dos últimas víctimas mortales, recuperadas de entre los escombros, son menores, una niña de dos años y otra de siete, indicó a Efe el portavoz de la administración del distrito, Manoj Shivaji Sanap.

El derrumbe se produjo a última hora de la tarde del lunes en el distrito de Raigad, y los equipos de rescate continúan con las labores para tratar de hallar supervivientes entre las quincena personas que se teme se encuentran aún entre los escombros, dijo Sanap.

El número de víctimas asciende ya a trece muertos y ocho heridos, de los cuales "cinco ya han sido dados de alta", detalló.

Entre los que han sobrevivido al colapso, Sanap destacó el caso de un niño de cuatro años que pasó 19 horas bajo los escombros, por lo que los servicios de rescate no pierden la esperanza de encontrar más supervivientes.

El director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), Satya Pradhan, también celebró en su cuenta de la red social Twitter el "niño milagro rescatado con vida".

Maharashtra: NDRF personnel rescued a 4 year old boy trapped under the debris at Raigad Building Collapse site. #RaigadBuildingCollapse pic.twitter.com/UAHB4AladN