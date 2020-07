Dos adolescentes descubren que asteroide se dirige a la Tierra y NASA lo confirma

Dos adolescentes de 14 años ayudaron a descubrir durante una clase la presencia de un asteroide cercano a la Tierra. Dicho asteroide, ahora bautizado como HLV2514 por la NASA, pasará por nuestro planeta en el futuro.

Las dos estudiantes, Vaidehi Vekariya Sanjaybhai y Radhika Lakhani Prafulbhai, ambas de Surat, Gujarat, hicieron este descubrimiento como parte de una campaña internacional.

Las chicas, de una escuela de CBSE llamada PP Savani Chaitanya Vidya Sankul, participaron en un programa de ciencia que duró dos meses llamado "Campaña de búsqueda de asteroides de toda la India 2020".

El programa de dos meses fue realizado por SPACE India en colaboración con International Astronomical Search Collaboration (IASC) y la Universidad Hardin Simmons en Texas. La división de redes sociales de SPACE India anunció la noticia el 24 de julio de 2020.

En una publicación de "alerta de descubrimiento", se escribió que, Vaidehi y Radhika habían descubierto un objeto cercano a la Tierra que actualmente está cerca del planeta Marte. También dijeron que el HLV2514, con el tiempo, evolucionará en un asteroide que cruzará la Tierra.

Para hacer el descubrimiento, las estudiantes usaron el telescopio Pan Starrs en Hawai. Este telescopio avanzado toma imágenes del asteroide con sus cámaras CCD de alto grado y un campo de visión más alto. Con su configuración de cámara avanzada, el telescopio es extremadamente adecuado para ver objetos más débiles en el espacio.

La NASA reconoció el raro descubrimiento de asteroides de las chicas y envió un correo de confirmación, según un informe en TOI.

Deseos y mensajes de felicitación para las jóvenes se difundieron en las redes sociales, en los que muchos usuarios de Facebook hicieron comentarios, especialmente sintiéndose orgullosos por estas chicas que lograron un gran descubrimiento.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY