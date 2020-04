Donald Trump se niega a usar cubre bocas por COVID-19

El mandatario estadounidense argumentó que simplemente "no se ve" saludando a presidentes con una mascarilla en su rostro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó hoy que la recomendación de usar mascarilla facial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) es opcional, "no tienes que hacerlo. Yo elijo no hacerlo".

La medida pide a los estadounidenses que cuando salgan a la calle usen mascarillas faciales básicas "de tela, no médicas, pues esas deben reservarse al personal médico y de enfermería", como una medida más para frenar nuevos contagios en el país.

Ante su negativa a portar mascarilla facial, en conferencia de prensa Trump dijo: "No me veo sentado en la Oficina Oval, detrás de ese hermoso escritorio, con una máscara facial mientras saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, simplemente no lo veo".

En un inicio, el CDC había publicado una guía en la que se mencionaba que los cubrebocas únicamente debían usarlos personal médico o personas que tuvieran contacto cercano con pacientes con COVID-19, así como aquellos que tuvieran el virus o fueran posibles portadores.

Sin embargo, funcionarios de dichos centros han alertado que hasta una cuarta parte de las personas infectadas podrían no mostrar ningún síntoma, por lo que de no usar cubrebocas estarían contribuyendo a una transmisión significativa del virus. A todo esto, precisaron que la medida no sustituye el aislamiento y la distancia social.

Por esta razón, apunta el diario The New York Times, los CDC han presionado a Trump para que pida a las personas "aparentemente sanas" que usen la mascarilla facial básica cuando salgan a comprar alimentos o cualquier lugar público.

Aunque la medida lleva meses discutiéndose, entre asesores de la Casa Blanca en materia de salud y funcionarios del área, recientemente alcaldes y funcionarios locales de Los Ángeles y Nueva York han aconsejado a los residentes usar cubrebocas cuando salgan de sus casas.