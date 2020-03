Donald Trump 'presiona' para que regresen a trabajos; advierte impacto negativo en economía

Trump se encuentra entre la espada y la pared en momentos en que aumentan las tensiones entre aquellos que alegan que el país necesita levantarse y apresurarse a evitar una profunda depresión, y los expertos médicos que advierten que, a menos que se tomen más medidas drásticas, el costo de vidas humanas será catastrófico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer lunes que está considerando rebajar las medidas de su Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 por el impacto negativo que están teniendo en la economía.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que el 30 de marzo, cuando termine el periodo de 15 días que su Gobierno impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección.

El presidente, sin embargo, puso énfasis en que las medidas de excepción "terminarán pronto" y que "el remedio (al COVID-19) no puede ser peor que la enfermedad", al tiempo que reconoció que los números van a ser "malos" en los próximos días.

"EUA volverá -y pronto- a estar en funcionamiento. Muy pronto, mucho más pronto que tres o cuatro meses como algunos sugieren. Mucho más pronto. No podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad", dijo.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!