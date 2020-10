Sugieren a Trump tomar los tratamientos que él mismo recomendó contra el Covid-19

Washington, Estados Unidos.- Los extraños tratamientos que el presidente Donald Trump promocionó hace meses pero que no tienen base científica para combatir el Covid-19 han resurgido después de que el magnate y la primera dama Melania Trump confirmaran que dieron positivo al virus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Entre los polémicos tratamientos que mencionó Trump están el inyectar "desinfectante" o exponer el interior de los tejidos humanos a luz ultravioleta.

Ahora, que él y la primera dama Melania Trump han dado positivo al coronavirus, a solo unas semanas de las elecciones presidenciales, entre los buenos deseos de simpatizantes y líderes mundiales, algunos internautas no pusieron resistir a recordarle que además de declarar que el virus era un engaño, mientras que otros le preguntaron sarcásticamente si tomaría los tratamientos que él mismo mencionó.

Trump: El COVID no existe.



POC, latinos y el covid: #TrumpHasCovid pic.twitter.com/GbUjIF6CKL — telas poncho ™? (@dicosaurio) October 2, 2020

Hordas de seguidores publicaron mordazmente memes en los que sugerían que Trump bebiera lejía para 'curarse' a sí mismo del Covid-19, tanto así que la marca de limpieza Dettol comenzó a ser tendencia en Twitter.

Should we put Trump on a Dettol Disinfectant IV Drip??? ??????????? I heard that it kills Corona very quick :) He even recommended it himself!!!! ?? pic.twitter.com/upUT3NAMRh — Yosün #KashmirBleeds (@yxxeen) October 2, 2020

pic.twitter.com/GR5rWtpKTh — Jacinthe Payant ?? PM Trudeau is my Hero ???? (@JacinthePayant) October 2, 2020

Los tuits se referían a las polémicas declaraciones que el mandatario realizó en una rueda de prensa en abril, en la que reflexionaba:

"Entonces, suponiendo que le ponemos al cuerpo una luz tremenda –ya sea ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa–, y creo que dijiste que eso no se ha probado, pero vas a ponerlo a prueba. Y entonces digo: suponiendo que metes esa la luz dentro del cuerpo, lo cual puedes hacer a través de la piel o de alguna otra manera, y creo que dijiste que también vas a probar eso. Suena interesante..."

"... Correcto. Y luego veo el desinfectante, que lo elimina [el coronavirus] en un minuto. Un minuto. ¿Y existe alguna manera de que podamos hacer algo así, con una inyección en el interior, casi una limpieza? Porque ves que eso se mete en los pulmones y hace un número tremendo en los pulmones. Por lo tanto, sería interesante comprobar eso. Entonces, vas a tener que acudir a médicos. Pero suena, me parece interesante".

"Entonces, ya veremos. Pero todo el concepto de la luz, la forma en la que mata en un minuto, eso es, eso es bastante poderoso".

Estos comentarios serían muy graciosos, en la manera de "quién en su sano juicio tomaría en serio a este tipo", si Donald Trump no fuera presidente, sin embargo, estamos viviendo una pandemia en que alguna gente está dispuesta a hace todo tipo de locuras para "curarse" y Trump SÍ es presidente de Estados Unidos.

Como estás descabelladas declaraciones fueron hechas por el mandatario estadounidense, quien por cierto no es médico, la Agencia de Protección Ambiental se vio obligada a emitir una declaración acerca de los desinfectantes que debería ser obvia para cualquier persona con un cerebro funcional:

"Nunca apliques el producto a otros ni a ti mismo. No ingieras productos desinfectantes".

Asimismo los fabricantes del producto de limpieza Lysol emitieron una declaración de advertencia: "Bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano (mediante inyección, ingestión o cualquier otra vía)".

"Como con todos los productos, nuestros productos desinfectantes y de higiene solo deben usarse según lo previsto y de acuerdo con las pautas de uso", insistieron.

También se sumo el propietario de Dettol, quien emitió una fuerte advertencia de no usar ninguno de los productos de la compañía en el cuerpo humano.

Por su parte la Casa Blanca trató horas después de matizar las declaraciones pero ya era demasiado tarde. El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York recibió una treintena de llamadas relacionadas con la exposición a lejía, el desinfectante Lysol y otros productos de limpieza tras las palabras de Trump.

A la semana siguiente el mandatario insistió en que no había estado instando a la gente a beber o inyectarse desinfectante y dio carpetazo al asunto diciendo que había sido "sarcástico".