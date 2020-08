Donald Trump manda pagar 3,400 dólares a todas las familias de cuatro en el país

Washington.- A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los Estados Unidos de América, el magnate Donald Trump anunció que él ordenó personalmente al secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, que le haga llegar a cada familia estadounidense de cuatro integrantes el pago de 3,400 dólares.

En el mismo, tuit, el mandatario estadounidense aclaró que los miembros del partido demócrata respaldan esa medida.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP!