Donald Trump será hospitalizado por COVID-19 en Centro Médico Militar Walter Reed

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump será hospitalizado por unos días en el Centro Médico Militar Walter Reed para tratar sus síntomas tras dar positivo a COVID-19.

A pesar de que a temprana hora, Trump recibió una dosis de ocho gramos de un cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, se informó que el mandatario continúa fatigado pero con buen ánimo, así lo informó Sean Conley, médico de la Casa Blanca.

Conley también dio a conocer que el magnate ha estado tomando Zinc, Vitamina D y Famotidina, además de melatonina para tratar los trastornos del sueño, además de una aspirina diaria.

Por otra parte, el médico precisó que Melania Trump, quien ayer por la noche también resultó positiva, continúa con buen estado de salud; presenta leve tos y dolor de cabeza.

Algunas fuentes cercanas a Donald Trump incluso informaron que el presidente habría presentado fiebre baja, congestión nasal y tos.

Hace unos momentos comenzaron a circular imágenes sobre el helicóptero Marine One que despegará desde la Casa Blanca hasta Walter Reed para el ingreso del mandatario estadounidense.

Visiblemente pálido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en un vídeo, que publicó minutos después de partir para ser ingresado en un hospital militar, que está bien, pero que quiere asegurarse de que "las cosas funcionan".

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama también aprovechó para mandarle buenos deseos a Donald Trump horas después de que ingresara al Hospital Walter Reed donde permanecerá por algunos días debido al COVID-19,

Obama aceptó que son tiempos muy importantes en la política, pero también reconoció que espera que el actual mandatario estadounidense se recupere al igual que todas las personas que están pasando por lo mismo.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery.