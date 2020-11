Trump despide a su secretario de Defensa, Mark Esper

Washington.- El presidente Donald Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Esper, una medida imprevista y sin precedentes en un momento de incertidumbre nacional tras las elecciones de la semana pasada. La medida podría considerarse inquietante para el Pentágono y una fuente de preocupación para los aliados y socios internacionales.

Es la primera vez en la era moderna que un presidente que busca la reelección destituye a su jefe del Pentágono tras las elecciones. Los mandatarios que logran reelegirse a menudo reemplazan a los miembros del gabinete, incluido el secretario de Defensa, pero los presidentes que pierden han mantenido a sus jefes del Pentágono en su lugar hasta el día que juramenta el nuevo jefe de estado para preservar la estabilidad en nombre de la seguridad nacional.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.