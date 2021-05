Similar a Twitter, la página permite al ex mandatario enviar mensajes dirigidos a su nación.

Donald Trump cumplió: creó su red social particular

Luego de que Twitter, Facebook y algunas otras plataformas digitales, censuraran al ex presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el también empresario anunció que crearía su propia red social.

Un par de meses después, consiguió cumplirlo: se trata de la página From the Desk of Donald J. Trump, en la que el republicano puede enviar textos, videos e imágenes, dirigidos a su nación.

Con una interfaz similar a la de Twitter, From the Desk... sería apenas una versión prototipo de una futura red social más compleja y amplia sin las restricciones de las habituales.

Ademas, Trump ya ha dejado ver su plan de comenzar a mediados de mayo una serie de mítines para mantener su efervescencia vigente y seguir sumando adeptos, de cara a los comicios presidenciales de 2024.