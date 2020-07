Donald Trump califica como "patriótico" el uso del cubrebocas

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que llevar mascarilla es "patriótico", unas declaraciones que contrastan con su escepticismo inicial y que apuntan a un cambio de estrategia por parte del mandatario.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can´t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN