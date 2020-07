¿Adiós a videos de TikTok en EUA? Donald Trump analiza prohibir la app china

WASHINGTON, EUA.- El presidente Donald Trump le informó a la prensa que sí está considerando prohibir el uso de la aplicación de videos cortos TikTok en Estados Unidos.

El también magnate aseguró que escuchará la audiencia de este miércoles con mucha atención, pues sabe perfectamente cuáles son los objetivos de esta empresa de tecnología quiere hacer con su población. "Es muy malo", resaltó.

